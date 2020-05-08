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Alanya'da 2 şüphelinin bırakıp kaçtığı motosiklet çalıntı çıktı

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisi gören sürücü ve biri kişinin bırakıp kaçtığı motosiklet çalıntı çıktı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisi gören sürücü ve biri kişinin bırakıp kaçtığı motosiklet çalıntı çıktı.


Alanya'nın Cikcilli Mahallesi'nde meydana gelen olayda kimliği belirsiz 2 kişi, plakasız motosikletle seyir halindeyken şüpheli hareket sergilemesi üzerine devriye görevi yapan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motorize ekipleri, durdurmak istedi. Polis ekiplerini görünce dur ihtarına uymayarak motosikletli kaçmaya devam etti. Bir süre sonra gözden kaybolan motosikleti ekip terk edilmiş halde bulundu. Yapılan incelemede motosikletin çalıntı olduğu belirlendi. Olayla ilgili kaçan şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlatılırken, motosikletin sahibinin belirlenmesi için ise çalışma yapılıyor.

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