Alanya'da 2019 turizmi için sezon hazırlıkları başladı

Antalya'nın Alanya ilçesi'nde 2019 yılı turizm sezonu hazırlıkları başladı.

Turizmin başkenti Antalya'da iyi geçen 2018 sezonu, belirlenen hedefleri karşıladı. 2019 turizminin daha da iyi olması için ise Alanya'da planlar şimdiden yapılmaya başlandı. Önümüzdeki yıl Alanya'nın turizm sezonunun iyi geçmesi için, ilgili kurum yetkilileri bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundular.

Alanya Belediyesi ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret etti.

2019 sezonu için bir araya geldiklerine dikkat çeken ALTİAD Başkanı Burhan Sili, “Turizmde Alanya'nın kalite çıtasını daha da yukarıya çekmek için belediye ve ALTAV ile her zaman dirsek temaslarında oluyoruz” dedi.