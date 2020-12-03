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Alanya'da 21 yaşındaki gençten 1 aydır haber alınamıyor

Antalya’nın Alanya ilçesine memleketi Siirt’ten çalışmaya gelen 21 yaşındaki Ümit Cevar, çalıştığı otelden 1 ay önce ayrılarak kayıplara karıştı.

Antalya'nın Alanya ilçesine memleketi Siirt'ten çalışmaya gelen 21 yaşındaki Ümit Cevar, çalıştığı otelden 1 ay önce ayrılarak kayıplara karıştı. Jandarmaya kayıp başvurusu yapan aile ise oğullarının fotoğrafını iş yerlerine dağıtarak arama çalışmalarını sürdürüyor.


Siirt'ten geçen yıl çalışmak için Alanya'ya gelen Ümit Cevar (21), Avsallar Mahallesi'ndeki bir otelde işe girdi. İddiaya göre, çalıştığı otelden 1 ay önce eşyalarını alıp ayrılan Cevar, daha sonra ortadan kayboldu. Telefonlarını açmayan, memleketine geri de dönmeyen Cevar'ı merak eden ailesi ise Alanya'ya gelerek jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Alanya'nın çeşitli yerlerinde evlatlarını arayan aile, Ümit'in fotoğrafını Avsallar Mahallesi'ndeki iş yerlerine, elektrik direklerine ve duraklara astı.


Oğullarının sağ salim bulunmasını isteyen aile, Ümit'i görenlerin fotoğrafın altında yer alan numarayı arayarak bilgi vermelerini ya da güvenlik güçlerine ihbarda bulunmalarını talep etti.

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