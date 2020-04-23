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Alanya'da 23 Nisan töreni korona gölgesinde yapıldı

Antalya’nın Alanya ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle çocukların ve vatandaşların katılmadığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreninde, protokol üyeleri tarafından Atatürk Anıtı önüne çelenk bırakıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle çocukların ve vatandaşların katılmadığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreninde, protokol üyeleri tarafından Atatürk Anıtı önüne çelenk bırakıldı.


Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ( TBMM) 100'üncü kuruluş yıl dönümünde, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle Alanya'da sade bir törenle sınırlı oldu. Düzenlenen törende Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er'in yanı sıra protokol üyeleri ve siyasi parti temsilcileri tarafından Hükümet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önüne çelenk bıraktı. Çelenk sunumunun ardından 1 dakika saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi. Her yıl anıt önü ve İskele meydanında renkli görüntülerin oluştuğu kutlama töreni ise salgın nedeniyle bu yıl yapılmadı.

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