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Alanya'da 230 adet tarihi sikke ve biblo ele geçirildi

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda üzerinde tarihi figürlerin bulunduğu 230 adet sikke ve biblo ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda üzerinde tarihi figürlerin bulunduğu 230 adet sikke ve biblo ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Saray Mahallesi'ndeki bir evde yüklü miktar sikke olduğu bilgisine ulaşan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri harekete geçti. Belirlenen adrese öğle saatlerinde baskın düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda tuvaletteki klozetin su haznesinin içerisine gizlenmiş halde üzerinde tarihi figürlerin bulunduğu 230 adet sikke ve biblo ele geçirildi. Olayla ilgili H.K. ve M.E. gözaltına alındı. Şüphelilerden ele geçen eserlerin sahte olduğu ve dolandırıcılık olaylarında kullanıldığı değerlendirildi. Şüpheli H. K.ve M. E. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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