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Alanya'da 25 şişe kaçak içki ve 300 litre etil alkol ele geçirildi

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı 25 şişe içki ile 300 litre etil alkol ele geçirildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı 25 şişe içki ile 300 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.


Alanya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçe genelinde gümrük kaçağı, sahte bandrollü içki satışı ve imalatının engellenmesine yönelik çalışmalarda Kızlar Pınarı Mahallesi'ndeki bir inşaatın bodrum katında gümrük kaçağı ve bandrolsüz içki olduğu bilgisine ulaştı. Belirlenen adrese baskın düzenleyen polis, gümrük kaçağı ve bandrolsüz 25 şişe alkol ve sahte içki yapımında kullanılan 300 litre etil alkol ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.A.S. (60), 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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