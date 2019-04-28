Alanya'da 274 sporcu triathlonda ter döktü

Türkiye Triathlon Federasyonu tarafından Antalya'nın Alanya ilçesinde 274 sporcunun katılımıyla Alanya Triatlonu ve milli takım seçme yarışları yapıldı.

Türkiye Triathlon Federasyonu tarafından Alanya'nın ev sahipliği ile Alanya Triatlonu ve milli takım seçme yarışları yapıldı. Elit, genç, paratriathlon ve yaş grupları kategorilerinde sporcular 750 metre yüzdü, 20 kilometre bisiklet sürdü ve 5 bin metre koştu. Yıldız kategorisinde ise sporcular 500 metre yüzdü, 12 kilometre bisiklet sürdü ardından 3 bin metre koştular. Yarışlarda yıldızlar kategorisinde 42 sporcu, gençlerde 41 sporcu, elitlerde 12 sporcu, yaş gruplarda 169 sporcu ve paratriathlonda 10 sporcu mücadele etti. Yaş grupları kısa mesafe erkeklerde 20-24 yaş, 25-29 yaş, 30-34 yaş, 35-39 yaş, 40-44 yaş, 45-49 yaş, 50-54 yaş, 55-59 yaş, 60-64 yaş, 65-69 yaş, 70-74 yaş; kadınlarda ise 20-24, 25-29 yaş, 30-34 yaş, 35-39 yaş, 40-44 yaş, 45-49 yaş, 55-59 yaş, 60-64 yaş kategorilerinde yarışıldı.

Elit kadınlarda birinci İlayda Kara

Elit kadınlarda rakiplerini geride bırakan ve Balıkesir'den katılan İlayda Kara birinci, Göztepe Spor Kulübün'den İpek Öztosun ikinci ve Antalya Triathlon Spor takımından Sinem Özdil üçüncü oldu. Genç kadınlar A kategorisinde; Çelpa Spor Kulübü'nden Birsu Ulkat birinci, ferdi sporcu Bilge Ece Seyhan ikinci ve Demir Adımlar Kulübün'den Gözdenur Güvenbaş üçüncü oldu. Genç kadınlar B kategorisinde Çelpa Spor Kulübün'den Nazik Tuba Kestel birinci, Balıkesir Büyükşehir'den Melike Yılmaz ikinci ve Çelpa Kulübün'den Elif Manisa üçüncü oldu. Yıldız kadınlarda Yüzbin Koş Spor Kulübün'den Özlenen İpek Günad birinci, Kuşadası Belediyespor'dan Beyza Ayaşlıoğlu ikinci ve Hiraspor'dan Çığıl Uzun üçüncü olarak derece aldı.

Elit erkeklerde şampiyon Muhammet Bertuğ Polatçı

Elit erkekler kategorisinde şampiyon Jandarma Gücü Spor Kulübün'den Muhammet Bertuğ Polatçı oldu. İkinci Balıkesir Büyükşehir takımından Ali Mutlu ve üçüncü Sasfit takımından Emirhan Altıntaş oldu. Genç Erkek A kategorisinde birinci Demir Adımlar Spor Kulübün'den Arda Depe, ikinci İzmir Modern GSİM Kulübünden Oktay Arıkan ve üçüncü Kuşadası Belediyespor takımından Nurican Yaraş oldu. Genç Erkekler B kategorisinde birinci İzmir Modern GSİM Kulübünden Kıvanç Şahinkaya, ikinci Balıkesir Büyükşehir takımından Mehmet Fatih Davran ve üçüncü İzmir Modern GSİM Kulübünden Emir Aracı oldu. Yıldız Erkeklerde birinci Balıkesir Büyükşehir'den Emirhan Çakır birinci, Pamukkale Ünv.'den Burak Çağdaş ikinci ve Alanya Belediyespor Kulübünden Mehmetcan Gülerdağ üçüncü oldu.

Paratriatlon yaşında kürsüye çıkanlar

Paralimpik Görme Engelliler Yarışında birinci ferdi sporcu Halil İbrahim Arslan ve ikinci ferdi sporcu Ahmet Aslan oldu. Paralimpik Triathlon 4 kategorisinde birinci Dorukspor'dan Gürkan Çelik, ikinci Dorukspor'dan Eren Şeflek ve üçüncü ferdi sporcu Burak Gürsoy oldu. Paralimpik Triathlon 5 kategorisinde birinci Karesi S.K.'den Erkem Taşın, ikinci ferdi sporcu Nevzat Özdemir oldu.

Dereceye giren sporcular ödüllendirildi

Dereceye giren sporculara ödüllerini Türkiye Triathlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur, Türkiye Triathlon Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Zafer Peker ve Süleyman Sönmez, Federasyon Genel Koordinatörü Bülent Çendik ve federasyon yetkilileri verdi.