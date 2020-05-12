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Alanya'da 2'si yavru 4 sokak köpeği zehirlenerek telef edildi

Antalya’nın Alanya ilçesinde 2’si yavru 4 sokak köpeği kimliği henüz belirsiz kişi veya kişilerce zehirlendi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 2'si yavru 4 sokak köpeği kimliği henüz belirsiz kişi veya kişilerce zehirlendi. Jandarma, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Olay, dün gece saatlerinde Kestel Mahallesi Baraj Caddesi'nde üzerinde meydana geldi. Mahalleli bir süredir besledikleri 2'si yavru 4 sokak köpeğini hareketsiz yatarken buldu. Olay yerinde poşet içerisinde bir miktar tavuk eti de bulundu. Zehirlendiği anlaşılan köpekler hemen veterinere götürüldü. Yapılan kontrollerde köpeklerin telef olduğu belirlendi. Duruma tepki gösteren vatandaşlar köpekleri zehirleyenlerin bulunması için Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına şikayette bulundu.

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