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Alanya'da 3 katlı apartmanın çatısı alev alev yandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde 3 katlı bir apartmanın çatı katı alev alev yandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 3 katlı bir apartmanın çatı katı alev alev yandı. Korku dolu anların yaşanmasına sebep olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


Yangın, Çarşı Mahallesi Bekarlar Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın çatı katında 12.00 sıralarında çıktı. Apartmanın çatısından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine ulaşan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yaklaşık 30 dakikalık bir çalışmanın sonucunda alev alev yanan apartmanın çatısındaki yangını kontrol altına aldı. Dumanların yükselmesi kısa süreli paniğe neden olurken, vatandaşlar yanan çatıyı ve itfaiyenin müdahalesini endişeli gözlerle izledi. Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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