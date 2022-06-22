Alanya'da 3 mahallenin ulaşım sorunu çözüldü

Alanya'nın Küçükhasbahçe, Avsallar, Akdam mahallelerinde yol düzenleme ve kotlama çalışmalarını tamamlayan ekipler, asfalt çalışmalarına başladı. Mahalleler arası araç yolu ulaşımını rahatlatmak için çalışmaların devam ettiğini belirten Alanya Belediye Başkan Adem Murat Yücel, "Küçükhasbahçe, Avsallar ve Akdam mahallelerinde ve Hamit Özçelik Okulu yolunda yaptığımız düzenleme ile 3 mahallenin yol sorununu çözdük. Bu çalışmalarla daha önce araç yolu olmayan hanelerimizde yola kavuşmuş oldu. Şu an sıcak asfalt çalışmasını yapıyoruz. Ardından yolları vatandaşlarımızın hizmetine konforlu bir şekilde sunmuş olacağız. Şimdiden halkımıza hayırlı olsun" dedi.