Alanya'da 30 km'lik bisiklet yolunda sona gelindi

Alanya Belediyesi'nin yaklaşık 30 km'lik kesintisiz bisiklet yolu projesi kapsamında Kestel/ Mahmutlar/Kargıcak etabında boyama aşamasına geçildi. Alanya Belediyesi ekipleri, çalışmalarını Mahmutlar-Kargıcak arasında sürdürüyor. Yürüyüş yolundan ayırmak için bisiklet yolu mavi renge boyanıyor.

Yücel: “Alanya'mıza hayırlı olsun”

Dinek'ten bisikleti ile sahil boyu gezintiye çıkan bir vatandaşın kesintisiz olarak Kargıcak Mahallesi'ne kadar konforlu ve güvenli ulaşım sağlayacağını belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Alanya Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden buyana şehrimize prestij kazandıracak projelere imza atıyoruz. Vatandaşlarımızın bisikleti ile Dinek'ten sahil bandını kullanarak Kargıcak'a kadar kesintisiz, güvenli ve konforlu ulaşım sağlayabileceği bisiklet yolu projemizi hayata geçirdik. Yayalarımız için de yürüyüş, gölgelikli oturma alanları ile Alanya'mıza değer katacak bir sahil bandı oluşturduk. Alanya'mıza hayırlı olsun” dedi.