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Alanya'da 4 bin adet sahte maske ele geçirildi

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin bir iş yerine düzenlediği operasyonda salgını fırsat bilip sağlıksız koşullarda ve izinsiz üretilen 4 bin adet sahte maske ele geçirildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin bir iş yerine düzenlediği operasyonda salgını fırsat bilip sağlıksız koşullarda ve izinsiz üretilen 4 bin adet sahte maske ele geçirildi.


Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, insan sağlığını tehlikeye sokacak maske satışının ve imalatının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Oba Mahallesi Fidanlık Caddesi üzerindeki medikal ürünler satan bir iş yerinde çok sayıda sahte maske olduğu bilgisine ulaşarak harekete geçti. Belirlenen adrese baskın düzenleyen polis, korona virüs salgınını fırsat bilip sağlıksız koşullarda ve izinsiz üretilen 80 kutu içerisinde toplam 4 bin adet sahte maske ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan B. E. isimli kadın ise hakkında Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda 'TCK-186 sayılı kanuna muhalefet" suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

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