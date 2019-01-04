Alanya'da 4 katlı binada yangın paniği

Antalya'nın Alanya ilçesinde 4 katlı bir binanın teras katında çıkan yangın paniğe neden oldu

Edinilen bilgiye göre, Saray Mahallesi Halimağa Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Evin teras katında dumanların yükseldiğini gören evdekiler durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine gelen 2 itfaiye aracı ve çok sayıda itfaiye eri yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saatte kontrol altına alınan yangında evin teras katındaki yatak odası, tuvalet, banyo, 1 oda ve çeşitli eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.