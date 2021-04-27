Alanya'da 4 mahallenin yoluna bakım yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'nın kırsal mahallelerindeki yolların bakım onarım ve alt yapı çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Alanya'nın doğu, batı ve kuzeyindeki mahallelerinde çalışmalarına devam ediyor. Kış aylarında zarar gören yollara, hazırlanan program dahilinde bakım onarım yapılıyor. Bu kapsamda yaz aylarında Gündoğmuş ve Alanya sakinlerinin yoğun olarak kullandığı Taşatan Yolu bakıma alındı. Yaz öncesi araçların geçişte zorlandığı ve görüş açısının kısıtlı olduğu kör noktalarda Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri genişletme çalışması gerçekleştiriyor. Özellikle Yelköprü ile Tespili mevkileri arasındaki bölgede şarampoller doldurularak yol genişletme çalışması yapılıyor.

“Dört mahallenin yoluna bakım”

Alanya'nın Demirtaş Bölgesi'nde bulunan ve yoğun yağışlar sonrası bozulan Beyreli yolu, kayma olan Bayır yolu, Oba bölgesinde bulunan Değirmendere ve Oba Alacami Mahallesi grup yollarında bakım ve onarım çalışması gerçekleştirildi. Alanya- Gazipaşa arasındaki eski sahil yolunun Aydap mevkiinde ise yoğun yağış ve toprak kayması nedeniyle bozulan ve yağmur giderleri tıkanan yolda çalışma yapıldı. Ekipler, yolu açarak yağmur gideri için yeni büzleri yola döşedi. Diğer yandan benzer sorunların yaşandığı Uzunöz, Kuzyaka ve Akçatı Mahalle yollarına da büz çalışması gerçekleştirildi.