Alanya'da 40 derece sıcağın altında kar yağdırdılar

Alanya Uluslararası Çocuk Festivali, İskele Şelale Meydan'ında yeni programlarla devam ediyor. Etkinlikler kapsamında, sahne önüne yapay kar yağdırıldı.

Festivalin 7. gününde çocuk kitabı yazarları kitap stantlarında çocuklar için kitap imzaladı. Festival kapsamında çuval yarışı, halat çekme, balon patlatma, topaç çevirme gibi geleneksel oyunlar oynandı. Okul öncesi öğretmeni Lebibe Yüksel Çokdolu çocuklara “Çoban Kız” masalını anlattı. Canlandırmalarla masalı anlatan Çokdolu, çocuklara hayal güçlerini nasıl kullanacaklarını öğretti. Yaza rağmen sahne önünde yağan karla çocuklar doyasıya eğlendi.

Festival, Belediye Tiyatrosu oyuncuları tarafından bu akşam saat 20.00'de sahnelenecek “Şarkıyla Sallanan Salıncak” ve Nilbanu Engindeniz'in “Ailede Drama” konulu söyleşisiyle devam edecek.