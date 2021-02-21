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Alanya'da 400 bin lira değerinde metamfetamin ele geçirildi

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarma tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 400 bin lira olan 250 gram metamfetamin, bir miktar esrar ile ruhsatsız 2 pompalı tüfek ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 400 bin lira olan 250 gram metamfetamin, bir miktar esrar ile ruhsatsız 2 pompalı tüfek ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.


Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Merkez Karakolu ekipleri, Kestel Mahallesi'ndeki bir adreste yüklü miktarda uyuşturucu olduğunun istihbaratını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adrese baskın düzenledi. Baskında, piyasa değeri 400 bin lira olan 250 gram metamfetamin, 15 gram esrar, hassas terazi, uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ve 2 ruhsatsız pompalı tüfek ile bu silaha ait 50 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili G.A., S.K., S.H. ve F.M.M. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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