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Alanya'da 5 metrelik dalgada sörf heyecanı

Antalya’nın Alanya ilçesinde Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu (GOSBF) tarafından düzenlenen 2 gün sürecek Dalga Sörfü Türkiye Şampiyonası, 60 sporcunun katılımıyla başladı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu (GOSBF) tarafından düzenlenen 2 gün sürecek Dalga Sörfü Türkiye Şampiyonası, 60 sporcunun katılımıyla başladı.


Alanya Belediyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği'nin katkılarıyla GOSBF Kleopatra Plajı'nda düzenlenen şampiyonanın ilk gününde, Türkiye'den ve farklı ülkelerinden 60 sporcu katıldı. Dalga boyunun yaklaşık 5 metreyi bulduğu denizde sporcular, kadın ile erkekler uzun tahta, kısa tahta ve sup (kürek sörfü) kategorisinde mücadele edecek. Kısa tahta kategorisi yarışlarıyla başlayan şampiyona, yarın uzun tahta ve Sup yarışlarıyla sonlanacak.

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