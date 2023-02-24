Alanya'da 5 otomobile silah zoruyla el koyan 3 şüpheliye tutuklama

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir şahsın, 5 otomobiline silah zoruyla el koyan 3 şüpheli tutuklandı.

Alanya ilçesi Kestel Mahallesi'nde ve araç kiralama firması işleten V.S., 5 otomobiline silah zoru ile el konulması üzerine jandarmaya şikayetçi oldu. İhbarla harekete geçen Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelileri belirledi. Gözaltına alınan F.Y., M.A., Y.C. ve H.A. 'nın ikamet ve işyerlerinde yapılan aramada; 4 adet yivsiz av tüfeği, 36 adet av tüfeği fişeği, 1 adet havalı tüfek, 15 gram esrar maddesi, 2 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Adli soruşturma sonucunda M.A., Y.C. ve H.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.