Alanya'da 52 kilometrelik beton yol çalışması gerçekleştirdi

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, sıcak asfalt ve sathi kaplama çalışmasının yanı sıra 54 Bin yama ve 52 kilometrelik beton yol çalışması yaparak, ilçeyi yüksek standartlı yollara kavuşturduklarını söyledi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, merkezden kırsala uzanan yatırım ve hizmet atağında, şehrin tamamında 54 Bin ton yama ve 52 Bin beton yol çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi. Yücel, “Vatandaşlarımızdan gelen talep ve öneriler ile planlamalarımız doğrultusunda şehrin tamamında çalışmalarımızı yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın bir taleplerini ikinci defa tekrarlamadan yerine getiriyoruz” dedi.