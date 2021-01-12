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Alanya'da 55 bin 492 kaçak cep telefonu parçası ve aksesuarı ele geçirildi

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 55 bin 492 kaçak cep telefonu parçası ve aksesuarı ele geçirilirken olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 55 bin 492 kaçak cep telefonu parçası ve aksesuarı ele geçirilirken olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.


Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalarda ilçeye çok sayıda gümrük kaçağı telefon aksesuarı getirildiği bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki çalışmanın ardından ekipler, tespit ettikleri S. K. (41) isimli şüpheliyi takibe aldı. Ekipler, Şekerhane Mahallesi'nde Şevket Tokuş Caddesi üzerinde elinde valizle yürüyen S. K.'yi durdurdu. Polis, valiz içerisinde yaptığı aramada 55 bin 492 kaçak cep telefonu parçası ve aksesuarı ele geçirirken şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli, hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet etmek suçları kapsamında işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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