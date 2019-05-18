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Alanya'da 568 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 568 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 568 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.


Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile genelinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Burak Ç. (38) isimli şüphelinin İstanbul'dan Alanya'ya yüklü miktarda uyuşturucu getirdiği bilgisine ulaştı. Polis ekipleri yaptıkları teknik ve fiziki takip sonra şüphelinin Oba Mahallesi 52. Sokak'ta bulunan kaldığı apartman baskın düzenledi. Baskında Burak Ç. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise deniz kabuğu şeklinde pembe renkte 568 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli Burak Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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