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Alanya'da 7 ayrı otobüse taşlı saldırıda bulunan 2 şüpheli yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinden Hatay’a giden bir firmaya ait 7 ayrı şehirlerarası otobüse taşlı saldırıda bulunduğu iddia edilen 2 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinden Hatay'a giden bir firmaya ait 7 ayrı şehirlerarası otobüse taşlı saldırıda bulunduğu iddia edilen 2 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.


Olay, 22 Ekim'de gece saatlerinde Demirtaş Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Alanya'daki bir firmaya ait Hatay seferi yapan şehirlerarası 7 otobüs, henüz bilinmeyen nedenle kimliği belirsiz kişiler tarafından taşlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine gelen Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Demirtaş Karakolu ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası olayla ilgili şüpheli Mustafa K. (38) ve Recep G.'yi (36), Alanya Otobüs Terminali'nde yakalayarak gözaltına aldı. 2 şüpheli karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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