Alanya'da 738 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarmanın düzenliği operasyonda 738 adet uyuşturucu hap, esrar ve Hint keneviri ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik yürütülen çalışma kapsamında Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Grup Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alanya'daki bir evde yüklü miktar uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı. Tespit üzerine sabah saatlerinde harekete geçen ekipler, belirlenen adrese baskın düzenledi. Baskında A.T, S.Ç. ve B.B. isimli şüpheliler gözaltına alınırken, adreste yapılan aramalarda ise 738 adet uyuşturucu hap, 40 gram esrar ve saksıya dikili vaziyette 9 kök Hint keneviri ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 şüpheli karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.