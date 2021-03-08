Alanya'da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Tüm yurtta olduğu gibi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Alanya'da da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan kutlama programına Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, siyasi partilerin ilçe temsilcileri, oda ve dernek başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Alanya Kent Konseyi'nin öncülüğünde tertiplenen program çerçevesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, günün anlam ve önemine binaen konuşma gerçekleştirdi. Programın ardından Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, alanda bulunan kadınlara karanfil hediye etti.