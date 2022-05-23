Alanya'da 9 mahalle yoluna yaz bakımı yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yayla ve turizm sezonunun başlamasıyla birlikte yoğun olarak kullanılan kırsal yollarda bakım onarım çalışmalarına devam ediyor. Mart ayında yaz sezonu hazırlıklarına başlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri, yol açma, genişletme, bakım ve onarım çalışmaları yürütüyor.

“Grup yollarına bakım onarım”

Bugüne kadar birçok mahalle ve yayla yolunda çalışmalar tamamlanırken, son olarak yaz aylarında trafik yoğunluğunun daha da arttığı Sapadere, Elikesik, İmamlı, Hocalar, Uğrak, Beyreli, Büyükpınar, Öteköy ve Alacami mahalleleri grup yollarında çalışma yaptı. 9 mahalle yolunda bakım onarım, şarampol temizliği, bozula bölgelere yama ve sıcak asfalt kaplama çalışmaları gerçekleştirildi.