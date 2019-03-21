Alanya'da “Adalet Ormanı” için ilk fidanlar dikildi

Antalya'nın Alanya ilçesindeki 5 bin 700 metre kare alana 'Adalet Ormanı' oluşturulması için ilk fidanlar dikildi.

Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında Alanya'nın İshaklı Mahallesi'ndeki boş arazinin yaklaşık 5 bin 700 metrekaresine fidanlar dikilerek 'Adalet Ormanı' oluşturulması için burada tören düzenlendi. Törene Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Alanya Belediye Başkan yardımcısı Ali Yenialp, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim yardımcısı Dr. Nadir Aldemir, Adelet Komisyonu Başkanı ve Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Alper Saykal, Alanya Orman İşletme Müdür Yücel Sönmez, hükümlüler ile denetimli serbestlik yükümlülüğünü yerine getirenler ve çok sayıda davetli katıldı.

“Oldukça faydalı bir organizasyon olduğunu düşünüyorum”

Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, katılımcılara geldikleri için teşekkür ederek, ”‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın, insanı yaşat ki doğa yaşasın' anlayışıyla hep birlikte bu anlamlı organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül'ün himayesinde Orman Bakanlığı ile protokol ile bugün burada ceza infaz kurumumuzdaki hükümler ve denetimli serbestlik müdürlüğümdeki hükümlülerimizle birlikte onların yeniden hayata adaptasyonu için böyle anlam bir organizasyon düzenledik. Burada hem hükümlü ve yükümlülerimizin tahliye olduktan sonra yeniden hayata adaptasyonları, ulus bilinci ve manevi değerlerinin yükselmesi noktasında oldukça faydalı bir organizasyon olduğunu düşünüyorum Ağaç dikmek dinimizce hem kutsal, hem de memleketin güzelleşmesi için çok faydalıdır” dedi.

860 fidan toprakla buluştu

Alanya Orman İşletme Müdür Yücel Sönmez ise katılımcılara teşekkür ederek, günün anlamına değinen konuşmalar yaptı. Konuşmalar sonrası katılımcılar protokol eşliğinde fıstık çamı, selvi, keçi boynuzu, ardıç bulunduğu 860 fidan dikimi yapıldı ve can suyu verildi. Fidan dikiminden arından ise katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.