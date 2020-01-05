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Alanya'da Afgan sakızı operasyonu

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin bir eve düzenlediği baskında bir miktar "Afgan sakızı" olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin bir eve düzenlediği baskında bir miktar "Afgan sakızı" olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.


Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Güllerpınar Mahallesi Seheryeli Sokak üzerindeki bir adrese baskın düzenledi. Baskında "Afgan sakızı" olarak tabir edilen 23.33 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili C.D. (35) ile Ö.Ö. (28) gözaltına alındı. Gözaltına alınan Ö.Ö., hakkında ‘Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak” suçundan işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest kalırken, diğer şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

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