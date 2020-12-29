İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alanya'da ağaca çarpan motosikletli genç öldü

Antalya’nın Alanya ilçesinde motosikletiyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarpan ve ağır yaralanan 27 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletiyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarpan ve ağır yaralanan 27 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Kaza, saat 01.00 sıralarında Kızlarpınarı Mahallesi Tatiş Sokak üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan Şevket Cantay Yücel'in yönetimindeki 07 N 1233 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, ağaca çarptı. Ağır yaralanan sürücü Yücel, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü. Talihsiz genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Yücel'in cenazesi, hastane morgunda nöbetçi savcı ve polis tarafından yapılan incelemenin ardından ailesine teslim edildi. Yücel'in cenazesi memleketi İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.