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Alanya'da ahşap ev yangında kül oldu

Antalya’nın Alanya ilçesinde 2 katlı ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 katlı ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.


Yangın, öğle saatlerinde Alanya'nın kırsalındaki Bayır Kozağacı Mahallesi Merkez mevkiindeki Hayri Yazar'a ait 2 katlı bir ahşa binada meydana geldi. Bir anda büyüyen yangın, paniğe neden oldu. Dumanların yükseldiğini gören çevredekileri 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri olay yerine geldi. 3 itfaiye aracı ve 7 personel ile müdahale edilen yangın çevreye sıçramadan söndürüldü. Yangın nedeniyle evde büyük oranda maddi hasar oluştu.

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