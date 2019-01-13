Alanya'da akü hırsızı yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde üç aracın akülerini çaldığı iddia edilen şüpheli, polisin sıkı takibi sonucu yakalandıktan sonra tutuklandı.

Alanya'da üç ayrı vatandaşa ait araçtan akü hırsızlığı yapıldığı ihbarını alan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası hırsızlık şüphelisinin 23 yaşındaki Ender K. olduğunu belirledi. Tespit üzerine harekete geçen ekipler, şüpheliyi Kızılalan mevkiindeki bir restoranda yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Ender K. emniyetteki sorgusunda park halindeki üç ayrı aracın akülerini alıp eskiciye sattığını itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ender K., sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.