İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alanya'da akü hırsızı yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde park halindeki elektrikli bisikletlerden akü çaldığı iddia edilen şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde park halindeki elektrikli bisikletlerden akü çaldığı iddia edilen şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.


Alanya'da park halindeki elektrikli bisikletlerden 14 adet akü çalındığı ihbarını alan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ve Cumhuriyet Karakolu ekipleri, çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışmalarda hırsızlık şüphelisinin R.Y. (20) olduğunu tespit etti. Tespit üzerine harekete geçen R.Y. çalıntı akülerle beraber polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçen aküler sahiplerine teslim edilirken, R.Y. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.