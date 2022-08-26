İhlas Haber Ajansı

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Alanya'da altyapı çalışmaları sürüyor

Alanya Belediyesi, yol ve altyapı çalışmalarına Kestel ve Kargıcak Mahallesi’nde devam ediyor.

Alanya Belediyesi, yol ve altyapı çalışmalarına Kestel ve Kargıcak Mahallesi'nde devam ediyor.



Alanya Belediyesi ekipleri, altyapı ve yol çalışmaları çerçevesinde başlattığı çalışmaya Kestel Mahallesi Fakülte Caddesi'nde devam ediyor. 2 bin kişilik Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Yurdunun da bulunduğu bölgede yol çalışması yanı sıra altyapı ve istinat duvarı çalışması da yürütülüyor. Alanya'nın her alanda çok hızlı bir gelişme içerisinde olduğuna vurgu yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Vatandaşlarımızın yol ve altyapı noktasında en iyi hizmetle buluşturmak için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Özellikle kış aylarının yaklaşması ile altyapıya çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Şu an Alanya'nın her mahallesinde ekiplerimizin çalışmaları devam ediyor" dedi.

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