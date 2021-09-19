Alanya'da ambulansla hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde hafif ticari araçla ambulansın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İncekum Mahallesi'nde D400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametine gitmekte olan Özkan Varol yönetimindeki özel bir hastaneye ait 07 HDE 10 plakalı ambulans, tali yoldan çıktığı iddia edilen Yüksel A. yönetimindeki 07 HKA 35 plakalı hafif ticari araçla kavşakta çarpıştı. Kazanın şiddetiyle Yüksel A.'nın kullandığı araç önce orta refüje, ardından kaldırıma çıktı. Kazayı görenlerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen yaralı Yüksel A.'yı ambulansla Alanya Anadolu Hastanesine kaldırdı.

Ambulans şoförü ise kazayı yara almadan atlatırken, olay anında ambulansta herhangi bir hastanın olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili polis inceleme başlattı.