Alanya'da aracın motor bölümüne sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Antalya'nın Alanya ilçesinde park halindeki hafif ticari aracın motor kısmında sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alanya'nın Saray Mahallesi'nde bu sabah saatlerinde meydana gelen olayda yavru sokak kedisi, yol kenarında park halindeki 07 AHD plakalı hafif ticari motor kısmına girdi. Aracına binmek için gelen sürücü, motor bölümünden gelen yavru kedi sesini fark etti. Bir süre mahsur kalan kediyi çıkarmak için mücadele eden sürücü, başarılı olamayınca itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışmayla kediyi kurtardı. Kedi sağlık durumunun iyi olduğunun anlaşılması üzerine doğal ortamına bırakıldı. Çevredekiler, kediyi kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.