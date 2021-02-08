Alanya'da aranan 3 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde ‘silahlı yağma', ‘nitelikli yağma' ve ‘hırsızlık' gibi suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis

cezasıyla aranan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şüphelileri yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında ekipler, ‘nitelikli yağma' suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H. E.'nin (45) ilçede bulunduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen polis, şüpheli H. E.'yi adresinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aranan 2 şüpheli daha tutuklandı

Diğer yandan, operasyon kapsamında önceki gün ‘silahlı yağma' suçundan 8 yıl 2 ay hapis cezası olan H. T. (20), ve ‘hırsızlık 'suçundan kesinleşmiş 7 yıl 4 ay hapis cezasıyla yakalanan A. K. (24) de tutuklandı.