Alanya'da aranan şahıs 7 yıl sonra yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde silahla tehdit, silahla gasp, yaralama, hakaret gibi 8 ayrı suçundan yakalama kararı bulunan ve yaklaşık 7 yıldır aranan şüpheli tarafından yakalandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Güzbağ Jandarma Karakolu ekipleri, silahla tehdit, silahla gasp, yaralama, hakaret gibi 8 ayrı suçundan yakalama kararı bulunan ve yaklaşık 7 yıldır aranan Mustafa S.'nin (46) ilçede bulunduğu bilgisine ulaştı. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası şüphelinin yerini tespit ederek operasyon için harekete geçti. Jandarma tarafından kıskıvrak yakalanan Mustafa S. karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.