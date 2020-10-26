Alanya'da aranan şüpheli yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde ‘suç işlemek amaçlı örgüt kurmak' ve ‘uyuşturucu madde ticareti' suçlarından aranan ve hakkında kesinleşmiş 10 ay hapis cezası bulunan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ‘suç işlemek amaçlı örgüt kurmak' ve ‘uyuşturucu madde ticareti suçundan' aranan ve hakkında 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y.'nin (40) ilçede olduğu bilgisine ulaşarak harekete geçti. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takipte şüpheli A.Y.'yi kullandığı 07 AGJ 007 plakalı otomobiliyle Atatürk Caddesi üzerinde seyir halindeyken durdurarak gözaltına aldı. Polis savcılıktan alınan iznin ardından şüphelinin İncekum Mahallesi'ndeki adresinde de arama yaptı. Yapılan aramalarda 11.64 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ve uyuşturucu madde kullanma aparatları ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.