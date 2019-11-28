Alanya'da arazi cinayetinin zanlısı cezaevinde öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle akrabası Mehmet Kaplan'ı tabancayla öldürdüğü suçlamasıyla 18 yıl 4 ay hapse mahkum edilen Hıdır Çetin (56), cezaevinde hayatını kaybetti. Kalp krizi sonucu öldüğü sanılan Çetin'in cesedi, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olay, 30 Nisan 2013 tarihinde saat 13.00 sıralarında Aydap mevkiinde meydana geldi. Arazi ölçümünde anlaşamayan Hıdır Çetin komşusu ve akrabası Mehmet Kaplan'a (57) silahıyla dört el ateş etti. Kurşunların hedefi olan Kaplan bacağı, göğsü ve karnından yaralandı. Ağır yaralanan Kaplan oğlu Fatih Kaplan tarafından kamyonetle Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Acil serviste tedaviye alınan Kaplan buradan da, ambulansla Alanya'daki özel bir hastaneye götürüldü. Mehmet Kaplan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kayıplara karışan Hıdır Çetin bir süre sonra jandarma tarafından gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kaplan, tutuklanarak Alanya L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Sanık 18 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edildi

Mehmet Kaplan'ı ruhsatsız tabancayla 3 ayrı yerinden vurarak ölümüne sebep olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Hıdır Çetin, Nisan 2014 tarihinde Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde son kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada tarafların avukatları da hazır bulundu. Sanık Hıdır Çetin, hakkındaki suçlamayı kabul ederek "Eğer maktülden kurtulabilseydim, olay büyümesin diye kaçacaktım" diyerek beraatını talep etti. Savunmaların ardından mahkeme heyeti ‘Kasten adam öldürme' suçundan yargılanan Hıdır Çetin'e 18 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum etti. Duruşmanın ardından sanık Çetin tutuklu bulunduğu Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu gönderildi.

Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor

Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan ve 'kasten adam öldürmek' suçundan 18 yıl 4 ay hapis cezası alan Çetin, cezasını çektiği Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bu sabaha karşı rahatsızlanıp yaşamını yitirdi. İlk belirlemelere göre kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği değerlendirilen Çetin'in cesedi savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.