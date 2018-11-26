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Alanya'da asfalt çalışmaları devam ediyor

Alanya Belediyesi 3 ayrı asfalt ekibi ile merkez ve mahallelerde asfalt çalışmalarına devam ediyor.


Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler 3 ayrı asfalt ekibi ile merkez ve mahallelerde asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesinin hizmet noktasında en ileri seviyede olduğunun altını çizdi. Yücel, “Şu an 3 yarı asfalt ekibi 3 ayrı noktada çalışmalarını sürdürüyor. Merkezde ve mahallelerde vatandaşlarımızın taleplerini en hızlı bir şekilde yerine getiriyoruz. Bundan da büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.


Asfalt çalışmaları merkezin yanı sıra, Payallar, Demirtaş, Özvadı ve Kargıcak Mahallelerinde devam ederken diğer mahallelerde de ekipler, planlanan bölgelerde asfalt hazırlığını sürdürüyor.

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