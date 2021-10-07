Alanya'da asfalt çalışması yayla yollarında devam ediyor

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel Alanya'da ulaşıma konfor katmaya aralıksız olarak devam ettiklerini söyledi. Kızılcaşehir Mahallesinde asfalt çalışmalarının tamamlandığını söyleyen Başkan Yücel, çalışmaların Çamlıca Yaylası ve Sapadere Mahallesinde devam ettiğini kaydetti. Kızılcaşehir Mahallesindeki asfalt çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Yücel, kısa sürede tamamlanan çalışmalar sonucu bölge halkının daha konforlu ulaşıma kavuştuğunu ifade etti. Başkan Yücel "Alanya'mız her alanda olduğu gibi ulaşım alanında da örnek bir şehir olmaya devam ediyor. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.