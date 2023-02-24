Alanya'da asfalt yenileme çalışmaları devam ediyor

Alanya'nın 20 mahallesi ve yaylasına hizmet eden Bektaş yolundaki 10 kilometrelik yolda asfalt yenileme çalışması başlattıklarını söyleyen Başkan Yücel "Eski asfaltı kaldırıp, yeni asfalt dökme çalışmalarımız devam ediyor. Kısa süre içerisinde çalışmaları tamamlayıp vatandaşlarımızı daha güvenli ve konforlu ulaşıma kavuşturacağız. Şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Alanya Belediyesi, şehir merkezinde eskiyen ve yıpranan asfaltı yenileme çalışmalarına Bektaş Mahallesi'nde devam ediyor. Kent genelinde ulaşımda kalite standartlarını ve yaya güvenliğini yükseltmeyi hedefleyen Alanya Belediyesi, yeni asfalt uygulamaları ile ayrıca kente modern bir görünüm kazandırıyor. Bektaş Mahallesi yayla yolunda devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 20 mahalleyi ve yaylayı birbirine bağlayan Bektaş Mahallesi'ndeki 10 km'lik asfalt yenileme çalışmasının hızlı bir şekilde devam ettiğini söyledi.

“Kuzey Alanya'yı merkeze bağlayan en önemli yolu konforlu ve güvenli hale getiriyoruz”

Asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek vatandaşlarla sohbet eden Başkan Yücel, “Bugün Kuzey Alanya'mızı merkez mahallelere bağlayan en önemli ulaşım güzergahlarından birisi olan Bektaş Yayla Yolu'nda asfalt yenileme çalışmalarını inceledik. Yıllardır bu yolun daha güvenli daha konforlu bir hale getirilmesi için planlama yapıyorduk. 20'ye yakın mahalle ve yaylalarımızın bağlantı yolunu bu vesile ile güvenli ve konforlu bir hale getiriyoruz . İnşallah kısa bir zaman dilimi içerisinde bitirip Alanya'mızın, burada ki mahalle sakinlerimizin kullanımına sunacağız. Şimdiden emeği geçen fen işleri ekibimize teşekkür ediyorum. Çevre halkına verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı da özür diliyoruz. Ama ivedilikle bu yolu tamamlayacağız ve yıllardır arzu ettiğimiz konfora kısa sürede ulaştıracağız” dedi

Alanya Belediyesi ekiplerinin şehir merkezi Hacet, Kadıpaşa ve Şekerhane Mahallerinin ardından Bektaş Mahallesi'nde başlattığı asfalt yenileme çalışmalarının kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor.