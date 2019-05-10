Alanya'da aynı günde 4 şüpheli ölüm

Antalya'nın Alanya ilçesinde aynı günde yabancı uyruklu 1'i bebek 4 şüpheli ölüm vak'ası yaşandı.

Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir evde yerleşik olarak yaşayan 66 yaşındaki Ukrayna uyruklu erkek Andri Bondon'dan bir süredir haber alamayan komşuları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler savcılıktan alınan iznin ardından çilingir yardımıyla Bondon'un yaşadığı daireye girdi. İçeri giren jandarma ve sağlık ekipleri yerde hareketsiz şekilde buldukları Bondon'a yaptıkları kontrollerde yaşamını yitirdiği belirledi.

Minik Rus kız evinde ölü bulundu

Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana gelen olayda, Rus uyruklu 4 yaşındaki Rouz G.'nin annesi kızını hareketsiz görünce 112 Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde minik kızın hayatını kaybettiğin belirledi.

Otel odasında ölü bulundu

Tatil için Alanya'ya gelen ve Damlataş Mahallesi'ndeki bir otelde yerleşen 71 yaşındaki Alman uyruklu Jan Mieczyslaw, temizlik görevlileri tarafından kaldığı odada hareketsiz şekilde bulundu. Otel yetkililerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yapılan kontrollerde Mieczyslaw'in hayatını kaybettiğini belirtti.

Yakınları tarafından ölü bulundu

Kargıcak Mahallesi'ndeki bir evde yaşayan 46 yaşındaki Hüseyin Çevik, yakınları tarafından hareketsiz olduğu fark edilerek durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemeler Çevik'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cesetler Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

Şüpheli olarak değerlendirilen 1'i bebek 4 kişinin ölümlerinin kesin nedeni belirlenmesi için savcılık incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı.