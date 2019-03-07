İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alanya'da barda korkutan yangın

Antalya’nın Alanya ilçesinde 2 katlı bir barda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 katlı bir barda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


Yangın, sabah saatlerinde Çarşı Mahallesi 1. Sokak'ta bulunan 2 katlı bir barda çıktı. Mutfaktaki derin dondurucu bir anda kısa devre yaparak alev aldı. Dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olay yerine yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.