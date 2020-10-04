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Alanya'da bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü öldü

Antalya’nın Alanya ilçesinde tünel çıkışında bariyerlere çarpan 45 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde tünel çıkışında bariyerlere çarpan 45 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.


Kaza, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Kaplanhanı Yaylası yolunda meydana geldi. Çayrası Yaylası istikametine giden Mustafa Öztürk'ün (45) idaresindeki 07 ND 468 plakalı motosiklet, tünel çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü yere düştü, motosiklet sürüklendi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cesedi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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