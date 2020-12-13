İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alanya'da Beşiktaş şehitleri unutulmadı

Alanyaspor-Beşiktaş mücadelesi öncesinde, skorboardda İstanbul Emniyeti’nin hazırladığı video izletilerek 4 yıl önce şehit olan polisler ve vatandaşlar unutulmadı.

Alanyaspor-Beşiktaş mücadelesi öncesinde, skorboardda İstanbul Emniyeti'nin hazırladığı video izletilerek 4 yıl önce şehit olan polisler ve vatandaşlar unutulmadı.


Süper Lig'in 12. haftasında Alanyaspor ile Beşiktaş, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşı karşıya gelirken, karşılaşma öncesinde stadyum skorboardunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün hazırladığı video izletildi. 4 yıl önce Vodafone Park'ta yaşanan hain terör saldırısında şehit olan polisler ve hayatını kaybeden vatandaşların hatırlatıldığı videoyla, şehitler anıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.