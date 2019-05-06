Alanya'da Bilim Olimpiyatları sona erdi

Gönüllü Özel Okullar Birliği tarafından Alanya'da 14.sü düzenlenen Bilim Olimpiyatları'na katılan Envar Okulları öğrencileri, 22 altın, 16 gümüş ve 18 bronz madalya kazanarak toplam 56 madalya ile katılan okullar arasında okul olarak birinci oldu.

Envar Okulları İlkokul ve Ortaokul Müdürü Yüksel Arslan, Bilim Olimpiyatlarındaki başarıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Okulumuzda yürütülen “Eno 4/4lük Eğitim Modeli” bileşenlerinden biri olan Akademik Eğitim çalışmalarımıza ait kazanımların en üst safhada edinildiğini gösteren bu tablo hem öğrencilerimiz hem öğretmenlerimiz hem de idari kadromuz için gurur kaynağı olmuştur. Bu süreçte emeği geçen yöneticilerimize ve öğretmenlerimize, başarıları ile bizleri gururlandıran öğrencilerimize ve desteklerini esirgemeyen velilerimiz ile bütün paydaşlarımıza teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.