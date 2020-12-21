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Alanya'da bir yılda 215 mezarlığa bakım yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya genelindeki mezarlıklarda kapsamlı temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe genelinde bir yılda 215 mezarlıkta toplam 1750 dönümlük alanda temizlik, bakım ve onarım çalışması yapıldı.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi'ne bağlı mezarlık ekipleri, günlük, cenaze hizmetleri ve mezarlık açma çalışmalarının yanında Alanya'nın 102 mahallesinde bulunan mezarlıkta ihtiyaca göre bakım onarım, temizlik ve duvar çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.


Hazırlanan plan dahilinde 7'şer kişilik 3 gruptan oluşan Alanya Hizmet Birimi'ne bağlı mezarlık ekipleri bir yıl içinde 215 mezarlıkta çalışma gerçekleştirdi. Bugüne kadar toplam 1750 dönümlük alanda temizlik çalışması yapan ekipler, çalışmalarına planlandığı şekilde devam ediyor.

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