İhlas Haber Ajansı

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Alanya'da bir yolcu otobüsünde 36 bin adet hazır makaron ele geçirildi

Antalya’nın Alanya ilçesinde, yol kontrol noktasında durdurulan otobüste, 36 bin adet içime hazır makaron ele geçirildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, yol kontrol noktasında durdurulan otobüste, 36 bin adet içime hazır makaron ele geçirildi.


Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı Güney Jandarma Karakol Komutanlığı Yol Kontrol Noktasında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan önleme aramasında otobüsün bagaj kısmında irsaliyesiz 36 bin adet içime hazır makaron ele geçirildi. Ele geçirilen makaronların O.G. isimli şahsa ait olduğu tespit edilerek olay ile ilgili adli tahkikata başlandığı bildirildi.

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