İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alanya'da biri Alman uyruklu biri doktor iki kişinin sır ölümü

Antalya’nın Alanya ilçesindeki bir evde, kadın doktor ve Alman uyruklu bir erkeğin cansız bedeni bulundu.

Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir evde, kadın doktor ve Alman uyruklu bir erkeğin cansız bedeni bulundu. Ölen doktorun başına darbe aldığı, Alman uyruklu şahsın ise evde asılı halde bulunduğu bildirildi.


Edinilen bilgiye göre olay, Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine mahallede bulunan bir eve giden jandarma ve sağlık ekipleri, Konaklı Sağlık Ocağı doktoru Leman Ege'nin ve Alman uyruklu İssam Skaf'ın (65) cansız bedenlerini buldu.


Cesetler üzerinde yapılan incelemede Leman Ege'nin başına darbe aldığı tespit edilirken, İssam Skaf'ın ise iple asılı halde bulunduğu bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.