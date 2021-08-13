Alanya'da biri orman 2 ayrı yerde çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda ve bir evin çatı katında çıkan iki yangın söndürüldü.

Alanya Kalesi'nin İskele yamacında Helvacı Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında eski bir evin çatı katında yangın çıktı. Alanya Kalesi'nde dumanları gören vatandaşlar ise büyük panik yaşadı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri kısa süre içerisinde yangına müdahale etti. Yapılan çalışmalar sonrası yangın çevredeki diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

"Orman yangını korkuttu"

Bir diğer yangın ise Gümüşgöze Mahallesi ve Süleymanlar Mahallesi arasında kalan bölgede çıktı. Yangına ilk müdahale yangın söndürme uçağı tarafından gerçekleştirildi. Ardından bölgeye gelen 3 helikopter yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Karadan ise Alanya Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. 3 su tankeri bölgede hazır bekletildi. Yangın 2 saatin ardından söndürülürken, soğutma çalışmaları ise devam ediyor. Yangın alanının giriş ve çıkışları jandarma tarafından kapatıldı.